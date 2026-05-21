Дрони атакували російську Сизрань: горить місцевий НПЗ (фото, відео)

У ніч на 21 травня безпілотники атакували місто Сизрань у Самарській області РФ. Під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод.Після атаки на території підприємства виникла пожежа. Місцеві жителі заявляють, що горить одна з установок з переробки нафти.

Про це повідомляє Exilenova. Сизранський НПЗ входить до структури "Роснефті" та є частиною так званого Самарського нафтопереробного вузла разом із Куйбишевським і Новокуйбишевським заводами. Підприємство здатне переробляти від 7 до 8,5 млн тонн нафти на рік та має установки первинної переробки АВТ-5 і АВТ-6.

Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум і зріджені вуглеводневі гази. Сировина надходить із родовищ Західного Сибіру через систему трубопроводів "Транснефті". Резервуарний парк підприємства використовується як проміжний вузол для зберігання нафти та готової продукції перед її подальшим транспортуванням.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

Готові нафтопродукти постачаються на внутрішній ринок РФ, транспортуються річковим шляхом по Волзі або повертаються в трубопровідну систему для експорту. Сизранський НПЗ уже не вперше стає об’єктом атак безпілотників. Підприємство зазнавало пошкоджень навесні та влітку минулого року, а також повідомлялося про чергові ураження приблизно місяць тому.

Раніше з’являлася інформація, що після атак дронів у квітні частину потужностей заводу було зупинено в аварійному режимі, зокрема одну з ключових установок первинної переробки, яка забезпечує більшу частину виробничих обсягів.

Загалом у центральних регіонах РФ після серії атак безпілотників низка великих нафтопереробних підприємств або скоротила виробництво, або тимчасово зупинила роботу, що вплинуло на значну частку російського ринку пального.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!