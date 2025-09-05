Дрони атакували російську Рязань: є влучання у НПЗ, зайнялась пожежа (фото, відео)

У ніч на 5 вересня у соцмережах з’явилися повідомлення про пожежу на нафтопереробному заводі в російській Рязані. Повідомляється, що її спричина атака безпілотників.

Про інцидент писали місцеві пабліки та видання Astra. Очевидці поширили фото й відео з місця події, де видно масштабну пожежу.

Вранці губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що сили ППО начебто збили вісім дронів над регіоном. За його словами, уламки одного з безпілотників упали на територію промислового підприємства, і зараз там ліквідовують наслідки.

