Дрони атакувати Краснодарський край рф: зайнялась пожежа на НПЗ (фото, відео)

Вночі на територію Краснодарського краю була здійснена атака дронів. Згодом з’явилася інформація про масштабну пожежу в районі нафтопереробного заводу в Туапсе.

Про це писали російські пабліки, а також губернатор регіону Веніамін Кондратьєв. За словами місцевих жителів, на чорноморському узбережжі Кубані пролунало близько десяти вибухів. Найгучніше, як стверджують очевидці, було в районах Анапи, Туапсе та Геленджика. Також люди повідомляли про яскраві спалахи в небі та характерний звук дронів.

Спочатку офіційної інформації щодо руйнувань чи постраждалих не надходило. На тлі повідомлень про загрозу безпілотників в аеропорту Краснодара тимчасово запровадили обмеження на зліт і посадку літаків.

Пізніше низка російських ресурсів заявила про атаку на нафтобазу в Туапсе. У місті також скасували заняття у всіх навчальних закладах.

У мережі з’явилися кадри великої пожежі після атаки. За даними російських джерел, займання сталося на території Туапсинського нафтопереробного заводу.

Туапсинський НПЗ є одним із ключових підприємств нафтової інфраструктури Краснодарського краю та входить до структури компанії "Роснєфть". Він працює у зв’язці з морським терміналом у Туапсе, що забезпечує перевалку нафтопродуктів.

