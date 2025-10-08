Двозонні чи тризонні: власники яких лічильників на світло платитимуть більше

Попри дію воєнного стану та встановлений мораторій на підвищення комунальних тарифів, частині українців уже доведеться платити більше за електроенергію. Нові умови стосуються насамперед власників багатозонних лічильників.

Як повідомляє "24 Канал" із посиланням на урядову постанову №632, базовий тариф для більшості споживачів залишається незмінним — 4,32 грн за кВт·год. Саме завдяки рішенню уряду, який обмежив зростання тарифів під час війни, ця ціна продовжує діяти для переважної частини населення.

Однак для користувачів тризонних лічильників вартість електроенергії тепер залежить від часу доби. У пікові години — з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 — доведеться сплачувати 6,48 грн за кВт·год. У напівпіковий період тариф становитиме 4,34 грн, а вночі — з 23:00 до 7:00 — лише 1,728 грн за кВт·год. Таким чином, тим, хто активно користується електроприладами вранці чи ввечері, доведеться платити більше.

Для власників двозонних лічильників також зберігається різниця в оплаті. Денний тариф — 4,34 грн за кВт·год, нічний — 2,16 грн за кВт·год. Це означає, що навіть без переходу на тризонний облік можна зменшити витрати, якщо перенести частину споживання на ніч — наприклад, користуючись побутовою технікою з таймером.

Мета запровадження зонного тарифу полягає в тому, щоб стимулювати громадян економити електроенергію у години найбільшого навантаження. Такий підхід дозволяє знизити тиск на енергосистему, що особливо важливо під час війни, коли інфраструктура зазнає атак.

Фахівці зазначають, що вибір типу лічильника — це питання енергетичної стратегії родини. Для тих, хто користується електрикою переважно вночі, зонний облік може стати дієвим способом заощадження.

Отже, для більшості українців тариф на електроенергію залишається фіксованим — 4,32 грн за кВт·год, проте власникам багатозонних лічильників варто уважно контролювати споживання, адже в пікові години вартість зростає до 6,48 грн, тоді як уночі вона у кілька разів нижча. Раціональне використання електроенергії нині — це не лише економія сімейного бюджету, а й внесок у стабільність енергосистеми країни.

