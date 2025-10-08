Двухзонные или трехзонные: владельцы каких счетчиков на свет будут платить больше

Несмотря на действие военного положения и установленный мораторий на повышение коммунальных тарифов, части украинцев уже придется платить больше за электроэнергию. Новые условия касаются, прежде всего, владельцев многозонных счетчиков.

Как сообщает " 24 Канал " со ссылкой на правительственное постановление №632, базовый тариф для большинства потребителей остается неизменным — 4,32 грн за кВтч. Именно благодаря решению правительства, ограничившего рост тарифов во время войны, эта цена продолжает действовать для подавляющей части населения.

Однако для пользователей трехзонных счетчиков стоимость электроэнергии теперь зависит от времени суток. В пиковые часы — с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 придется платить 6,48 грн за кВт·час. В полупиковый период тариф составит 4,34 грн, а ночью — с 23:00 до 7:00 — всего 1,728 грн за кВтч. Таким образом, тем, кто активно пользуется электроприборами по утрам или вечерам, придется платить больше.

Для владельцев двухзонных счетчиков сохраняется также разница в оплате. Дневной тариф - 4,34 грн за кВтч, ночной - 2,16 грн за кВтч. Это означает, что даже без перехода на трехзонный учет можно снизить затраты, если перенести часть потребления на ночь — например, пользуясь бытовой техникой с таймером.

Цель введения зонного тарифа состоит в том, чтобы стимулировать граждан экономить электроэнергию в часы наибольшей нагрузки. Такой подход позволяет снизить давление на энергосистему, что особенно важно во время войны, когда инфраструктура подвергается атакам.

Специалисты отмечают, что выбор типа счетчика – это вопрос энергетической стратегии семьи. Для тех, кто пользуется электричеством преимущественно ночью, зонный учет может стать действенным способом сбережения.

Следовательно, для большинства украинцев тариф на электроэнергию остается фиксированным — 4,32 грн за кВтч, однако владельцам многозонных счетчиков следует внимательно контролировать потребление, ведь в пиковые часы стоимость растет до 6,48 грн, тогда как ночью она в несколько раз ниже. Рациональное использование электроэнергии сейчас – это не только экономия семейного бюджета, но и вклад в стабильность энергосистемы страны.

