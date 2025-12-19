Експерти назвали найпопулярніші моделі автомобілі в Україні
У листопаді 2025 року українці зареєстрували 5500 вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США — це в 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період торік. Електромобілі домінували в сегменті — 53% від загальної кількості. Бензинові моделі посіли 34%, гібриди — 8%, дизельні — 3%, авто з ГБО — 2%.
Дані оприлюднив портал "УкрАвтопром". Серед брендів беззаперечний лідер — Tesla. У топ-5 моделей увійшли виключно американські авто:
- Tesla Model Y — 907 одиниць;
- Tesla Model 3 — 837;
- Ford Escape — 355;
- Tesla Model S — 258;
- Nissan Rogue — 258.
Середній вік імпортованих машин — 5 років.
