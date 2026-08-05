Ці правила можуть врятувати життя: як правильно перевозити дитину в авто

Купити дитяче автокрісло — лише перший крок до безпечної поїздки. Не менш важливо правильно його встановити, надійно зафіксувати дитину та дотримуватися основних правил перевезення.

Саме ці нюанси можуть відіграти вирішальну роль у разі дорожньо-транспортної пригоди. Про це пише Autodosug.

Чому автокрісло є обов'язковим

Організм дитини значно вразливіший за організм дорослого. М'язи шиї та спини ще недостатньо зміцніли, тому стандартні автомобільні ремені безпеки не здатні забезпечити належний захист.

У разі аварії або різкого гальмування звичайний ремінь може не лише не захистити, а й спричинити травми. Натомість правильно підібране автокрісло рівномірно розподіляє навантаження, утримує тіло в правильному положенні та зменшує ризик серйозних ушкоджень.

Як правильно вибрати та встановити автокрісло

Під час вибору автокрісла варто враховувати не лише вік, зріст і вагу дитини, а й особливості автомобіля. Перед покупкою бажано перевірити, чи підходить модель до конструкції сидінь та чи її можна надійно встановити. Практичним рішенням також стане автокрісло зі знімними чохлами, які легко прати.

Не менш важливе правильне встановлення. Крісло має бути жорстко закріплене без люфту, а ремені — рівними, без перекручувань. Для немовлят необхідно дотримуватися правильного кута нахилу спинки, щоб голова не нахилялася вперед і не ускладнювала дихання.

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Де найкраще розмістити дитину

Найбезпечнішим місцем для перевезення дітей вважається задній ряд сидінь. Якщо дитяче крісло встановлене на передньому пасажирському сидінні проти напрямку руху, обов'язково потрібно вимкнути фронтальну подушку безпеки. У разі її спрацювання дитина може отримати тяжкі травми.

Яких помилок варто уникати

Фахівці наголошують, що перевозити дитину на руках або на колінах категорично не можна. Під час зіткнення сила інерції настільки велика, що доросла людина фізично не здатна втримати малюка.

Для старших дітей важливо правильно користуватися штатним ременем безпеки: плечова лямка має проходити через плече, а поясна — по тазових кістках, а не по животу.

У холодну пору року не рекомендується пристібати дитину в товстому пуховику, адже через об'ємний одяг ремені не прилягають достатньо щільно. Також не варто купувати автокрісло "на виріст" або залишати в салоні незакріплені важкі предмети, які під час різкого гальмування можуть становити небезпеку.

Комфорт під час поїздки теж має значення

Під час тривалих подорожей слід підтримувати комфортну температуру в салоні та регулярно робити зупинки, щоб дитина могла відпочити, поїсти й сходити до вбиральні. Також варто заздалегідь подбати про питну воду, легкі перекуси та улюблені іграшки, які допоможуть зробити дорогу спокійнішою.

Експерти зазначають, що найкращий спосіб сформувати у дитини правильне ставлення до безпеки — власний приклад батьків. Якщо всі пасажири завжди користуються ременями безпеки, дитина сприйматиме це як звичне й обов'язкове правило.

Нагадаємо, ми вже писали, яких моделей Toyota RAV4 слід уникати.

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