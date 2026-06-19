'Це було нелегко', – Мадяр похизувався тим, що прибрав із підсумкового документа саміту ЄС пункт про прискорений вступ України

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що зумів домогтися виключення з підсумкової декларації саміту ЄС положення про пришвидшений вступ України до Євросоюзу. За словами глави угорського уряду, фінальний текст документа зазнав суттєвих змін за пропозицією Будапешта.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає "Європейська правда". "Крім того, у контексті процесу вступу України до ЄС за моєю ініціативою в останній момент із тексту прибрали згадку про прискорення цього процесу. Це було непросто", — зазначив він.

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Мадяр також підкреслив, що вперше за півтора року вдалося погодити підсумкову заяву, яку підтримали всі держави-члени ЄС. "Так відбувається, коли хтось приходить не лише погрожувати чи створювати напругу, а й шукає компроміс", — додав він.

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