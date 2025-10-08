Державна програма єВідновлення: як отримати компенсацію за зруйноване житло

Державна програма компенсацій "єВідновлення" діє вже понад два роки і спрямована на підтримку українців, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок війни. За цей час громадянам виплатили близько 45 мільярдів гривень.

Нещодавно програму розширили — тепер нею можуть скористатися і ті, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях. Спершу ця опція буде доступна лише учасникам бойових дій та людям з інвалідністю через війну. Про це пише ЕП.

Програму запустили у травні 2023 року. Спочатку максимальна компенсація становила 200 тисяч гривень, однак згодом її збільшили, а також запровадили житлові сертифікати, за якими можна придбати нове житло. Зараз "єВідновлення" працює у зв’язці з програмою "єОселя", і з серпня 2025 року вона також охоплює внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки через окупацію.

Компенсацію можна отримати за пошкоджене, зруйноване або втрачене на окупованій території житло. Власникам пошкоджених квартир виплачують до 350 тисяч гривень, а приватних будинків — до 500 тисяч гривень. Якщо сума перевищує 200 тисяч, її надають у два етапи: спершу 70%, а решту — після звіту про виконані роботи, який подається через застосунок "Дія".

Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заявку у "Дії" в розділі "Пошкоджене майно", додати фото та опис руйнувань, а також відкрити картку "єВідновлення" в одному з банків-партнерів. Після цього місцева комісія оцінює збитки і визначає суму виплати. Розгляд триває до 30 днів, а першочергове право на отримання коштів мають пільгові категорії — військові, особи з інвалідністю, ВПО, багатодітні сім’ї.

Читайте також: Виплата у 1,5 тисячі гривень: українцям пояснили, хто має право на допомогу

Гроші можна витратити лише на ремонт або будматеріали, купуючи їх у магазинах і компаніях, зареєстрованих у програмі. Термін використання коштів — до одного року (якщо сума до 200 тисяч) або півтора року (для більших сум).

У разі повного знищення житла компенсацію надають у вигляді сертифіката, який можна використати для купівлі нової оселі або будівництва власного будинку. Його вартість розраховує спеціальна комісія за формулою, затвердженою урядом. Сертифікат чинний п’ять років і може бути використаний як перший внесок у програмі "єОселя".

Окремо діє напрям програми для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло на окупованих територіях. З 22 листопада вони зможуть подавати заявки на житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень. Кошти можна буде спрямувати на купівлю квартири, інвестування в новобудову або оплату першого внеску за іпотекою.

На початковому етапі програмою скористаються УБД і люди з інвалідністю через війну, але з часом її планують розширити для всіх постраждалих, коли держава отримає додаткове фінансування від Світового банку та інших міжнародних партнерів.

Раніше ми розповідали, на яку допомогу можуть розраховувати опікуни неповнолітніх у жовтні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!