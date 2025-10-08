Государственная программа естьВосстановление: как получить компенсацию за разрушенное жилье

Государственная программа компенсаций "Восстановление" действует уже более двух лет и направлена на поддержку украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате войны. За это время граждане выплатили около 45 миллиардов гривен.

Недавно программу расширили — теперь ею могут воспользоваться и потерявшие жилье на временно оккупированных территориях. Сначала эта опция будет доступна только участникам боевых действий и людям с инвалидностью из-за войны. Об этом пишет ЭП.

Программа была запущена в мае 2023 года. Первоначально максимальная компенсация составила 200 тысяч гривен, однако впоследствии ее увеличили, а также ввели жилищные сертификаты, по которым можно приобрести новое жилье. Сейчас "еВосстановление" работает в связке с программой "єОселя", и с августа 2025 года она также охватывает внутренне перемещенные лица, потерявшие дома из-за оккупации.

Компенсацию можно получить за поврежденное, разрушенное или утраченное на оккупированной территории жилье. Владельцам поврежденных квартир выплачивают до 350 тысяч гривен, а частных домов – до 500 тысяч гривен. Если сумма превышает 200 тысяч, ее предоставляют в два этапа: сначала 70%, а остальные после отчета о выполненных работах, который подается через приложение "Действие".

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявку в "Действия" в разделе "Поврежденное имущество", добавить фото и описание разрушений, а также открыть карту "Восстановление" в одном из банков-партнеров. После этого местная комиссия оценивает ущерб и определяет сумму выплаты. Разбирательство длится до 30 дней, а первоочередное право на получение средств имеют льготные категории — военные, лица с инвалидностью, ВПЛ, многодетные семьи.

Деньги можно потратить только на ремонт или стройматериалы, покупая их в магазинах и компаниях, зарегистрированных в программе. Срок использования — до одного года (если сумма до 200 тысяч) или полутора лет (для больших сумм).

В случае полного уничтожения жилья компенсацию предоставляют в виде сертификата, который можно использовать для покупки нового дома или строительства собственного дома. Его стоимость рассчитывает специальная комиссия по формуле, утвержденной правительством. Сертификат действует пять лет и может быть использован в качестве первого вклада в программе "Еселя".

Отдельно действует направление программы для внутренне перемещенных лиц, лишившихся жилья на оккупированных территориях. С 22 ноября они смогут подавать заявки на жилищный ваучер номиналом до 2 миллионов гривен. Денежные средства можно будет направить на покупку квартиры, инвестирование в новостройку или оплату первого взноса по ипотеке.

На начальном этапе программой воспользуются УБД и люди с инвалидностью из-за войны войны, но со временем ее планируют расширить для всех пострадавших, когда государство получит дополнительное финансирование от Всемирного банка и других международных партнеров.

