Виплата у 1,5 тисячі гривень: українцям пояснили, хто має право на допомогу

Деякі українці мають можливість отримати 1 500 гривень, якщо оформлять Дія.Картку. Йдеться виключно про ветеранів.

Про це повідомляє сервіс "Дія". Кошти передбачені для занять спортом. Їх можна використати на:

абонемент у тренажерний зал;

відвідування басейну;

оплату спортивних секцій.

У "Дії" пояснюють: спорт для ветеранів – це про відновлення сил, енергію та внутрішню рівновагу. Тому з 1 жовтня власники Дія.Картки зможуть отримати 1 500 гривень за програмою "Ветеранський спорт" і спрямувати їх на тренування чи активний відпочинок.

Також наголошується, що Дія.Картка – це універсальний фінансовий інструмент. Вона поєднує рахунок для виплат від держави, у тому числі за програмою "Ветеранський спорт", і функцію електронного гаманця для особистих коштів із можливістю комбінованої оплати.

Наприклад, якщо абонемент на ваші тренування коштує 2 000 гривень, а в межах програми покривається лише 1 500, то решта 500 гривень автоматично спишеться з особистих коштів на Дія.Картці, – пояснили у сервісі.

Важливо: якщо людина вже користувалася цією програмою в попередньому кварталі, нові виплати будуть зараховані на той самий рахунок.

Що потрібно знати про Дія.Картку?

30 липня цього року уряд ухвалив рішення про запуск Дія.Картки. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що новий інструмент дозволяє державі ефективніше управляти програмами фінансової підтримки. Для громадян це – універсальна цифрова картка, яка відкриває доступ до різних видів допомоги, а для уряду – зручний механізм контролю за цільовим використанням коштів.

Крім програми "Ветеранський спорт", на Дія.Картку можна отримати й інші виплати: військові облігації, допомогу по безробіттю, підтримку для ВПО тощо.

