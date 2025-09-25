Українські студенти можуть отримати до 25 тис. грн допомоги: названо умови

Студенти, які навчаються за контрактною формою в українських університетах, зможуть отримати фінансову підтримку від держави. У рамках нової програми, сума гранту може досягати до 25 тисяч гривень, залежно від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомили на платформі Дія. Зазначається, що грант призначений для студентів, які вступили у 2025 році. Умови участі досить прості: абітурієнтам потрібно підтвердити сертифікат на навчання через застосунок Дія, оновити програму та перевірити свої дані в розділі "Документи". Після цього треба підтвердити згоду за допомогою Дія.Підпису.

Як отримати грант?

Для того, щоб стати учасником програми, потрібно виконати кілька простих кроків:

Оновити застосунок Дія. Перевірити особисті дані: ПІБ, навчальний заклад, суму та спеціальність. Підтвердити згоди за допомогою Дія.Підпису.

Результат заявки надійде у вигляді push-сповіщення.

Підтвердити сертифікат потрібно до 25 жовтня 2025 року. Варто зазначити, що додатковий набір на контрактну форму навчання триває до 20 жовтня, хоча кожен університет може визначати свої дати прийому.

Допомога буде надаватися протягом навчального року, двома частинами – за кожен семестр окремо. Виплати здійснюватимуться до 1 грудня та до 1 квітня.

Як визначається розмір гранту?

Розмір гранту залежить від балів НМТ та обраної спеціальності:

від 17 тис. грн – для абітурієнтів, які набрали від 150 балів (грант 1-го рівня);

до 25 тис. грн – для тих, хто отримав 170 балів і більше.

Проте грант 1-го рівня не можна використати для оплати навчання на таких спеціальностях, як бізнес, економіка, міжнародні відносини, журналістика, готельно-ресторанна справа, туризм, стоматологія та філологія (крім української, кримськотатарської та фольклористики).

