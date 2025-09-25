Украинские студенты могут получить до 25 тыс. грн помощи: названы условия

Студенты, обучающиеся по контрактной форме в украинских университетах, смогут получить финансовую поддержку от государства. В рамках новой программы сумма гранта может достигать 25 тысяч гривен, в зависимости от результатов национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом сообщили на платформе Дія. Отмечается, что грант предназначен для студентов, поступивших в 2025 году. Условия участия достаточно просты: абитуриентам нужно подтвердить сертификат на обучение через приложение Дія, обновить программу и проверить свои данные в разделе "Документы". После этого нужно подтвердить согласие с помощью Дія.Підпису.

Как получить грант?

Чтобы стать участником программы, нужно выполнить несколько простых шагов:

Обновить приложение Действие. Проверить личные данные: ФИО, учебное заведение, сумму и специальность. Подтвердить согласия с помощью Действия.

Результат заявки поступит в виде push-уведомления.

Подтвердить сертификат нужно до 25 октября 2025 года. Стоит отметить, что дополнительный набор на контрактную форму обучения продолжается до 20 октября, хотя каждый университет может определять свои даты приема.

Помощь будет предоставляться в течение учебного года, двумя частями – за каждый семестр в отдельности. Выплаты будут производиться до 1 декабря и до 1 апреля.

Как определяется размер гранта?

Размер гранта зависит от баллов НМТ и выбранной специальности:

от 17 тыс. грн – для абитуриентов, набравших от 150 баллов (грант 1-го уровня);

до 25 тыс. грн – для тех, кто получил 170 и более баллов.

Однако грант 1-го уровня нельзя использовать для оплаты обучения по таким специальностям, как бизнес, экономика, международные отношения, журналистика, гостинично-ресторанное дело, туризм, стоматология и филология (кроме украинской, крымскотатарской и фольклористики).

