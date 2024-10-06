Випробуйте свої знання української: спробуйте перекласти ці 5 російських слів

Багато українців при переході на рідну мову зустрічаються з труднощами під час перекладу деяких розповсюджених російських слів. Виявляється, деякі російські слова, які важко швидко перекласти українською, мають кілька варіантів перекладу.

Тому знайти найбільш влучний може бути непросто. Про це на своїй сторінці у TikTok розповіла мовознавиця Аліна Острозька.

"Вызывающий"

Цей термін описує когось або щось, що викликає емоції, зазвичай негативного характеру, через свою поведінку або зовнішній вигляд. Найбільш точні варіанти перекладу:

зухвалий;

нахабний;

безсоромний.

"Ущерб"

В українській мові існує декілька варіантів для позначення фінансових або моральних втрат:

збиток;

шкода;

невигода.

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"Мнимый"

Це слово зазвичай використовується для позначення чогось неправдивого або того, що не відповідає реальності. Його можна перекласти наступним чином:

уявний;

удаваний;

позірний.

"Баловать"

Йдеться про надмірну увагу й турботу до когось. В українській мові є кілька варіантів перекладу:

розпещувати;

панькати;

пестити.

"Внушительный"

Цей термін позначає щось значне за розміром або те, що залишає сильне враження.

значний;

авторитетний;

вражаючий.

Отже, якщо ви без труднощів зрозуміли й переклали ці слова, ваш рівень знання української мови справді досить високий.

Раніше мовознавці розповіли, як правильно говорити українською: підіймати чи піднімати.

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