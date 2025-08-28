Через це можуть відключити газ: кому з українців слід терміново замінити лічильник

Газопостачальні служби нагадують, що певні газові лічильники потребують обов’язкової заміни. У разі відмови від оновлення облікового приладу домогосподарство може залишитися без подачі газу.

Старі чи неперевірені газові лічильники можуть надавати некоректні дані про використаний обсяг палива, пише видання "На пенсії". Саме тому їх необхідно замінювати у наступних випадках:

прилад не пройшов планову перевірку;

закінчився міжповірочний інтервал, зазначений у технічній документації.

Подібні лічильники вважають непридатними до використання і підлягають демонтажу.

Читайте також: Третя платіжка за газ: кому з українців доведеться заплатити до 900 грн

Хто платить за заміну лічильника

Фінансування монтажу нового газового лічильника здійснює оператор газорозподільної системи. Від споживача потрібно лише надати вільний доступ до обладнання та прибрати предмети, що перешкоджають проведенню робіт.

У випадку, коли власник відмовляється від встановлення приладу, ГРМ оформлює акт про порушення, що може стати підставою для припинення газопостачання.

Які часто проводиться перевірка

Стан газового лічильника перевіряють орієнтовно раз на чотири роки. Постачальники часто роблять нагадування у квитанціях, проте виклик майстрів має здійснити сам споживач.

Після завершення процедури необхідно передати відповідні документи до газової компанії, інакше пристрій буде вважатися неповіреним.

Нагадаємо, раніше Нафтогаз попередив українців про можливі складнощі при оплаті газу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!