Из-за этого могут отключить газ: кому из украинцев следует срочно заменить счетчик

Газоснабжающие службы напоминают, что определенные газовые счетчики требуют обязательной замены. В случае отказа от обновления учетного прибора домохозяйство может остаться без подачи газа.

Старые или непроверенные газовые счетчики могут предоставлять некорректные данные об использованном объеме топлива, пишет издание "На пенсии". Именно поэтому их необходимо заменять в следующих случаях:

прибор не прошел плановую проверку;

закончился межповерочный интервал, указанный в технической документации.

Подобные счетчики считаются непригодными к использованию и подлежат демонтажу.

Читайте также: Третья платежка за газ: кому из украинцев придется заплатить до 900 грн

Кто платит за замену счетчика

Финансирование монтажа нового газового счетчика осуществляет оператор газораспределительной системы. От потребителя требуется только предоставить свободный доступ к оборудованию и убрать предметы, препятствующие проведению работ.

В случае, когда владелец отказывается от установки прибора, ГРМ оформляет акт о нарушении, что может стать основанием для прекращения газоснабжения.

Как часто проводится проверка

Состояние газового счетчика проверяют ориентировочно раз в четыре года. Поставщики часто делают напоминания в квитанциях, однако вызов мастеров должен осуществить сам потребитель.

После завершения процедуры необходимо передать соответствующие документы в газовую компанию, иначе устройство будет считаться неповеренным.

Напомним, ранее Нафтогаз предупредил украинцев о возможных сложностях при оплате газа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!