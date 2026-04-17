Через подорожчання пального в Україні підскочать ціни на продукти: що подорожчає найбільше

Через подорожчання пального продукти харчування в Україні можуть зрости в ціні на 8–10% уже в другій половині року. Найбільше це може позначитися на товарах першої необхідності, зокрема хлібі. Водночас дефіциту продовольства не очікується, адже аграрний сектор продовжує стабільно працювати.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду в інтерв’ю медіа.Однією з ключових причин подорожчання є ситуація на світових енергетичних ринках, зокрема загострення подій на Близькому Сході, що впливає на вартість нафти та пального.

За словами Гайду, ціни на дизельне пальне коливаються хвилеподібно: після короткого зниження знову фіксується зростання. Загальна тенденція залишається висхідною.

Це напряму впливає на собівартість продуктів, адже дорожчають:

перевезення товарів;

виробництво агропродукції;

зберігання та переробка;

імпортні товари, залежні від логістики.

Фактично вартість пального закладається у ціну більшості товарів на полицях магазинів.

До середини року різкого стрибка цін, імовірно, не буде. Це пояснюється тим, що аграрії та постачальники заздалегідь закупили паливо для посівної кампанії.

Втім, у другій половині року ситуація може змінитися. За прогнозом, середнє подорожчання продуктів становитиме 8–10%.

Найчутливішими до зростання витрат є базові продукти харчування:

хліб та хлібобулочні вироби;

крупи та борошно;

молочна продукція;

овочі;

імпортні товари.

Окремо Гайду наголосив, що ціна на хліб зростатиме поступово, оскільки на неї впливають одразу кілька чинників: паливо, логістика, добрива та засоби захисту рослин.

Попри можливе зростання цін, ризику нестачі продовольства в Україні немає. За словами посадовця, аграрна галузь адаптувалася до умов війни та продовжує працювати.

Україна зберігає статус одного з ключових експортерів аграрної продукції, а головним каналом експорту залишаються морські маршрути, через які проходить до 85–90% поставок.

Ще одним фактором, що впливає на агросектор, залишається замінування сільськогосподарських земель. За оцінками, до 20–25% територій можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

Втім, навіть за таких умов Україна має достатні запаси зерна, повністю забезпечує внутрішній ринок і продовжує експорт продукції.

