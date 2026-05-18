Як знайти кліща за допомогою телефону: простий лайфхак

Після прогулянки з собакою багато власників уважно оглядають шерсть улюбленця, щоб переконатися, що тварина не принесла додому кліща. Полегшити цей процес може звичайний смартфон — без складних програм чи спеціального обладнання.

Як повідомляє GRY-Online, для цього достатньо скористатися застосунком типу "Лупа". На iPhone він уже встановлений за замовчуванням, а користувачам Android потрібно лише завантажити подібний додаток із перевіреного джерела.

Головний секрет полягає у використанні функції інверсії кольорів. Спеціальний фільтр змінює зображення на екрані таким чином, що навіть маленьких або світлих кліщів у шерсті собаки стає значно легше помітити.

Завдяки цьому огляд тварини після прогулянки займає менше часу та не перетворюється на виснажливий пошук.

Як увімкнути функцію на iPhone:

відкрийте застосунок "Лупа";

натисніть на значок налаштувань у правому нижньому куті;

у списку параметрів знайдіть розділ "Фільтри";

додайте фільтри на головну панель за допомогою кнопки "+";

після цього активуйте режим інверсії кольорів.

Після ввімкнення фільтра камера допоможе швидше виявити кліща на шерсті собаки навіть у важкодоступних місцях.

Нагадаємо, ми вже писали, на які ділянки тіла кліщі націлюються найчастіше.

