Як оформити відстрочку у 2026 році: пояснення ТЦК

Право на відстрочку мають громадяни, які підпадають під умови статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Багато військовозобов’язаних чоловіків в Україні досі не до кінця розуміють, як правильно оформити відстрочку від мобілізації, щоб вона була чинною та коректно відображалася в усіх реєстрах.

У Луганському обласному ТЦК та СП пояснили, як це зробити у 2026 році. Сама наявність підстав ще не означає автоматичне надання відстрочки.

"Без подання заяви та необхідних документів відстрочка не оформлюється. Якщо людина має право на неї, але не пройшла процедуру, ТЦК та СП може здійснити призов", — пояснюють у відомстві. Також важливо пам’ятати, що відстрочка не звільняє від мобілізації назавжди, а лише тимчасово переносить можливість призову.

Хто може отримати відстрочку

Оформити відстрочку можуть лише громадяни, які перебувають на військовому обліку. Із листопада 2025 року в Україні діє оновлена система оформлення таких документів.

Більшість відстрочок тепер продовжуються автоматично, а пріоритет надається цифровому оформленню через застосунок "Резерв+". Подати документи також можна через ЦНАП, не звертаючись безпосередньо до ТЦК та СП.

У застосунку "Резерв+" наразі доступні 11 категорій онлайн-відстрочок. Їх можуть оформити:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дітей з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи;

особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи;

громадяни, чиї батьки мають інвалідність I або II групи;

чоловіки та дружини військовослужбовців, які виховують дитину;

батьки трьох і більше дітей, народжених у шлюбі;

особи, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти.

Як подати заяву

Для категорій громадян, чиї відстрочки ще не переведені в цифровий формат, передбачена можливість подання документів через будь-який зручний ЦНАП.

У ТЦК підкреслюють: подати заяву можна лише особисто. Родичі чи офіційні представники не мають права оформлювати відстрочку замість заявника.

Як перевіряють відстрочку

Підтвердження наявності відстрочки здійснюється через QR-код у військово-обліковому документі — як в електронному вигляді на телефоні, так і в роздрукованому форматі.

QR-код має бути цілим та придатним для сканування. Якщо код не зчитується, система не підтвердить відстрочку, а це може стати підставою для мобілізації.

