Як оформити субсидію на дрова у 2026 році

У 2026 році в Україні залишається чимало домогосподарств, які не користуються природним газом. Для таких громадян із невисокими доходами держава передбачає окрему форму підтримки — житлову субсидію на придбання скрапленого газу, а також твердого чи рідкого пічного палива.

Про це повідомляє ПФУ.

Як оформити субсидію

За інформацією Пенсійний фонд України, така допомога надається один раз на рік і лише після особистого звернення.

Подати заявку можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою до відповідного територіального органу;

через представників громади або у ЦНАП.

Які документи потрібні

Для оформлення субсидії необхідно підтвердити особу (паспорт або інший документ) і подати:

заяву встановленого зразка;

декларацію про доходи та майновий стан;

договір оренди (якщо житло орендується);

документи щодо реструктуризації боргів (за наявності);

довідки про доходи (якщо їх немає в реєстрах);

за потреби — судові рішення або інші підтверджуючі документи.

Як перевіряють дані

Після подання заявки фахівці Пенсійного фонду аналізують інформацію про склад домогосподарства, доходи та майновий стан усіх його членів. Важливо: заявник підтверджує достовірність даних. Якщо інформація виявиться неправдивою або неповною, субсидію можуть не призначити або скасувати, а отримані кошти доведеться повернути.

Також допомогу можуть не надати, якщо у членів домогосподарства є кілька об’єктів житла (за винятком окремих випадків, передбачених законом).

Як визначають розмір виплат

Сума субсидії розраховується індивідуально — як різниця між вартістю палива в межах встановлених норм і обов’язковим платежем для конкретного домогосподарства.

Для розрахунків використовують граничні показники вартості, які щороку встановлює уряд з урахуванням інфляції.

У 2026 році діють такі орієнтовні суми:

тверде паливо — до 4 602,57 грн;

скраплений газ — до 460,26 грн.

Ці показники враховують індексацію за попередні роки та застосовуються при визначенні розміру державної допомоги.

