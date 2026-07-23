Як охолодити кімнату без кондиціонера: знадобиться миска води

Під час літньої спеки охолодити квартиру без кондиціонера буває непросто. Однак, за словами експертів, знизити температуру в кімнаті можна простим і доступним способом — достатньо поставити біля відкритого вікна миску з холодною водою.

Про це повідомило видання Express. У спекотні дні житло, особливо будинки, збудовані для збереження тепла, швидко нагрівається. Через це багато людей шукають бюджетні альтернативи кондиціонерам.

Фахівці з енергозбереження радять поставити ємність із холодною водою на підвіконня або поруч із відкритим вікном. За їхніми словами, вода поглинає частину тепла з повітря, а під час випаровування сприяє його охолодженню. Якщо вікно відчинене, свіже повітря допомагає швидше поширити прохолоду по кімнаті.

У LEAP Energy Advice зазначають, що цей спосіб може здатися незвичним, але він не потребує додаткових витрат і може бути корисним у спеку. Для більшого ефекту експерти рекомендують використовувати не просто холодну воду, а лід. Якщо поставити миску з кубиками льоду перед вентилятором, потік повітря проходитиме над холодною поверхнею й стане значно прохолоднішим.

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Водночас у LEAP Energy Advice наголошують, що навіть без вентилятора холодна вода допомагає дещо знизити температуру повітря, хоча за наявності циркуляції повітря результат буде відчутнішим. Експерти компанії British Gas також підтримують цей спосіб. Вони нагадують, що вентилятори споживають значно менше електроенергії, ніж кондиціонери, тому їх використання обходиться дешевше.

Крім того, фахівці радять увечері спрямовувати вентилятор у відкрите вікно. Так гаряче повітря швидше виходитиме назовні, а поєднання вентилятора з мискою льоду або холодної води допоможе ефективніше охолодити приміщення без значних витрат на електроенергію.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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