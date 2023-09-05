Як перекласти українською 'брезгливый' та 'курносый': пояснення від Авраменка

Часто під час опису характеристик людини українці використовують російські слова. Однак це неправильно, адже існують українські відповідники.

Зокрема, це стосується слів "брезгливый", "курносый", "мнительный" і "коренастый". Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

За словами дослідника мови, "брезгливый" українською перекладається як "гидливий".

"Далі "курносый". Так кажуть про короткий, задертий догори ніс. Українською "кирпатий", – зазначив Авраменко.

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Російське слово "мнительный" українською можна перекладається як "помисливий" або "самовразливий".

"І характеристика "коренастый". Так, в українським словниках є слово "коренастий", але це передусім міцне дерево з розгалуженим корінням. А про чоловіка міцної будови краще сказати "кремезний", "дебелий" або ж "широкоплечий", – пояснив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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