Як перекласти українською 'вески' та 'скулы': пояснення Авраменка

Нерідко українці у розмовній мові для позначення частин тіла вживають суржикові слова. Зокрема, йдеться про неправильний переклад з російської мови слів "челюсть", "скулы", "веки", "вески".

Відомий український вчитель Олександр Авраменко пояснив для "Сніданку з 1+1", які слова правильно використовувати. Він також назвав основні помилки, які роблять українці.

"Ми усі не раз чули, як "вилиці" називають "скулами". Наші словники не знають слова "скули". Отож опукла кістка між верхньою щелепою та оком називається "вилицею", – зазначив він.

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Мовознавець додав, що в українській мові правильно казати не "челюсть", а "щелепа". Наголос потрібно робити на перший склад.

Крім цього, часто українці неправильно називають "скроні" – бокову частину черепа від вуха до лоба. Замість слова скроні нерідко вживають слово "вески".

"Рухомі складки шкіри, які закривають око зверху і знизу, називають не "веками", а повіками. В однині – "повіка" або "повіко", обидві форми правильні", – вказав вчитель.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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