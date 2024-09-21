Як українською попросити 'оставить в покое': 'залишити у спокої' не годиться

Багато з нас, користуючись іноземними словами та виразами, часто можуть припуститися помилки у перекладі. Це стосується і поширеного вислову "залишити в спокої".

Як пояснив відомий мовознавець Олександр Авраменко, прямий переклад з російської мови "залишити когось у спокої" є неправильним для української мови.

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"Слово "залишати" має свої власні, усталені сполучення в українській мові, наприклад, "залишити у спадок", "не залишити каменя на камені". А от вираз "дати спокій" більш відповідає українській мовній традиції", – зазначив мовознавець.

Крім того, Авраменко звернув увагу на інший поширений вислів – "у черта на куличках". Цей російський фразеологізм означає "дуже далеко". В українській мові існує безліч аналогів, таких як "у чорта на болоті", "за тридев'ять земель", "на краю світу" тощо.

Дати спокій чи залишити у спокої. Джерело: ukr-mova.in.ua Дати спокій чи залишити у спокої. Джерело: ukr-mova.in.ua

Правильне використання мови сприяє збереженню культурної спадщини та робить наше спілкування більш точним і виразним. Крім того, знання української мови – це ознака поваги до своєї країни та її історії.

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