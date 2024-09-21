Як українською попросити "оставить в покое": "залишити у спокої" не годиться
Багато з нас, користуючись іноземними словами та виразами, часто можуть припуститися помилки у перекладі. Це стосується і поширеного вислову "залишити в спокої".
Як пояснив відомий мовознавець Олександр Авраменко, прямий переклад з російської мови "залишити когось у спокої" є неправильним для української мови.
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"Слово "залишати" має свої власні, усталені сполучення в українській мові, наприклад, "залишити у спадок", "не залишити каменя на камені". А от вираз "дати спокій" більш відповідає українській мовній традиції", – зазначив мовознавець.
Крім того, Авраменко звернув увагу на інший поширений вислів – "у черта на куличках". Цей російський фразеологізм означає "дуже далеко". В українській мові існує безліч аналогів, таких як "у чорта на болоті", "за тридев'ять земель", "на краю світу" тощо.
Правильне використання мови сприяє збереженню культурної спадщини та робить наше спілкування більш точним і виразним. Крім того, знання української мови – це ознака поваги до своєї країни та її історії.
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