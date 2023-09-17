Дослідник мови пояснив, як правильно перекласти на українську 'оставить в покое'

У російській мові існує фраза "оставьте меня в покое", яку чимало людей неправильно перекладає. Дехто вдається до дослівного перекладу.

Втім, фраза "залиште мене у спокої" є неправильною. Про це розповів дослідник мови Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

За його словами, дослівний переклад фрази є помилковим. Зокрема, через слово "залиште".

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"Не "залиште мене у спокої", а "дайте мені спокій". Тільки так. А що ж можна "залишати"? Залишити можна щось у спадок, а не залишити можна каменя на камені або ж мокрого місця", – пояснив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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