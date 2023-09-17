Исследователь языка объяснил, как правильно перевести на украинский 'оставить в покое'

В русском языке существует фраза "оставьте меня в покое", которую многие неправильно переводят. Некоторые прибегают к дословному переводу.

Впрочем, фраза "залиште мене у спокої" неправильна. Об этом рассказал исследователь языка Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

По его словам, дословный перевод фразы ошибочен. В частности, через слово "залиште".

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"Не "залиште мене у спокої", а "дайте мені спокій". Только так. А что же можно "залишати"? Оставить можно что-то в наследство, а не оставить можно камня на камне или мокрого места", – пояснил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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