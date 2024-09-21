Как по-украински попросить ''оставить в покое'': ''залишити у спокої'' не годится

Многие из нас, пользуясь иностранными словами и выражениями, часто могут допустить ошибку в переводе. Это касается и распространенного изречения "оставить в покое".

Как объяснил известный языковед Александр Авраменко, прямой перевод с русского языка "оставить кого-то в покое" неправильно для украинского языка.

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"Слово "оставлять" имеет свои собственные, устоявшиеся сочетания в украинском языке, например, "оставить в наследство", "не оставить камня на камне". А вот выражение "дати спокій" более соответствует украинской языковой традиции", — отметил языковед.

Кроме того, Авраменко обратил внимание на другое распространенное изречение – "у черта на куличках". Этот русский фразеологизм означает "очень далеко". В украинском языке существует множество аналогов, таких как "у чорта на болоті", "за тридев'ять земель", "на краю світу".

Дати спокій или залишити у спокої. Источник: ukr-mova.in.ua

Правильное использование языка способствует сохранению культурного наследия и делает наше общение более точным и выразительным. Кроме того, знание украинского языка – это признак уважения к своей стране и его истории.

Напомним, ранее UAportal писал о словах-паразитах, которые постоянно употребляют украинцы.

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