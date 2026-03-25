Як пофарбувати яйця у бордовий колір: лайфхак з Грузії

Пофарбувати великодні яйця в насичений бордовий або малиновий колір можна без магазинних барвників, використовуючи природні інгредієнти. Один із таких способів — застосування кореня марени красильної, який дає глибокий натуральний відтінок і не потребує хімічних добавок.

Про цей традиційний метод розповідають як про альтернативу фарбуванню цибулинням, пише Zahid.net. Ця техніка має грузинське походження: у Грузії яйця часто фарбують саме за допомогою кореня марени, відомого також як ендро.

Цю рослину використовують не лише для надання кольору, а й у фарбуванні тканин, зокрема бавовни та вовни, а також у різних сферах народної практики. В Україні марена не росте природно, однак її корінь можна придбати в аптеках у готовому вигляді.

Щоб отримати бажаний відтінок, беруть білі яйця для більш малинового кольору або коричневі — для глибшого бордового. Корінці марени заливають водою і варять приблизно 30 хвилин, після чого відвар залишають охолонути. Яйця попередньо очищають, зокрема натирають содою та промивають. Далі їх занурюють у відвар, додають сіль і трохи оцту та варять у звичному режимі.

Інтенсивність кольору можна змінювати, збільшуючи кількість кореня в розчині. Після фарбування яйця за бажанням змащують невеликою кількістю олії, щоб надати їм привабливого блиску.

