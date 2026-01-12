Як отримати відстрочку родичу зниклого безвісти військового

В Україні значно полегшили процедуру отримання та продовження відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі зникли безвісти під час війни з Росією. Тепер це можна зробити швидко та зручно — через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або портал "Дія".

Про це повідомила координаторка груп родин полонених і зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людини Олена Бєлячкова в інтерв’ю "Главкому".

Хто має право на відстрочку

Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", відстрочку можуть отримати військовозобов’язані, якщо їхній близький родич (чоловік/дружина, син/донька, батько/мати, рідний брат чи сестра) зник безвісти під час відсічі збройної агресії РФ.

Ключовий документ-підстава — витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Що змінилося та чому стало простіше

Раніше родини стикалися з серйозною проблемою: постанова Кабміну №560 містила некоректний перелік документів, через що ТЦК часто вимагали судове рішення про визнання особи зниклою безвісти. Це створювало колізію з законом і суттєво ускладнювало процес.

Наприкінці 2025 року цю невідповідність усунули: перелік документів привели у відповідність до закону. Тепер витягу з Реєстру достатньо — судове рішення більше не потрібне.

Як оформити відстрочку зараз

Подати заяву можна через ЦНАП або портал "Дія" (електронно).

Основний підтверджуючий документ — витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Відстрочка не надається автоматично — її потрібно оформити у встановленому порядку, навіть якщо статус родича вже підтверджено.

Витяг з Реєстру можна отримати безкоштовно через портал МВС або звернувшись до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Зміни діють з кінця 2025 року і спрямовані на усунення бюрократичних бар’єрів для родин зниклих безвісти. Якщо раніше процедура затягувалася через суд, то тепер вона стала доступнішою та швидшою.

