Як зробити матрас жорсткіше або м'якіше: дієві лайфхаки в домашніх умовах

Хороша і якісна спальна поверхня має досить високу вартість, тому її, як правило, ретельно вибирають та купують на тривалий час. Вивчаючи характеристики матраців, кожен із покупців віддає перевагу найбільш підходящому варіанту, відштовхуючись від своїх побажань. Здебільшого увага приділяється ступеню жорсткості ортопедичного виробу.

На момент покупки спальна поверхня відповідає всім вимогам, тому на ній зручно проводити нічний відпочинок. Однак, з часом може виникнути бажання мати більш м'який або навпаки жорсткий матрац. Що робити у таких випадках? Адже не кожен здатний виділити кошти із сімейного бюджету для придбання нової спальної поверхні. До того ж, наявний матрац ще не відслужив своє і викидати його зовсім не хочеться.

Як зробити матрац м'якшим

За допомогою м'якого топера можна знизити жорсткість матраца. Його можна використовувати у таких випадках:

для пом'якшення основного матраца та вирівнювання його поверхні;

для надання спальному місцю ортопедичних властивостей;

для підвищення зручності під час нічного сну на дивані або розкладачці.

Найбільш поширені вироби з наступними наповнювачами:

Пінополіуретан. Сучасний аналог морально застарілого поролону. Це найм'якший із застосовуваних наповнювачів. Він дозволяє зробити диван або матрац м'яким, але служить недовго. З часом пінополіуретанова піна втрачає початкову форму та пружність. Топпери із ППУ коштують дуже дешево.

Струтофайбер. Топпери із цим наповнювачем мають середню жорсткість. Складаються з поліефірного волокна, змішаного з бавовною, льоном або вовною (кокосова койра не використовується). Синтетичні добавки надають топперу пружність, а природні – покращують терморегуляцію та підвищують паропроникність.

Піна з пам'яттю форми. Сучасний наповнювач середньої жорсткості, який має властивість під впливом температури тіла змінювати форму. Спати на такому топпері дуже зручно, але порушується теплообмін і трохи підвищується температура тіла. Топпер з піни з пам'яттю форми коштує дорожче за свої аналоги і має мінімальну товщину.

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Латекс. Матеріал штучного чи природного походження. Спінений латекс має середню жорсткість, не порушує термо- та вологообмін, добре підтримує хребет та має тривалий термін експлуатації. Натуральний латекс має кращі експлуатаційні властивості, ніж синтетичний, але топер із нього коштує дорожче.

Вибираючи топпер для надання спальному місцю м'якості, звертайте увагу на його товщину. Вона має відповідати масі тіла людини. Чим більше ви важите, тим товщий потрібний топер.

Щоб пом'якшити матрац для сплячого вагою 80 кг, підійде наповнювач товщиною 5 см. Але, якщо ви віддаєте перевагу піні, потрібен буде топер товщиною 8 см, інакше не буде забезпечений належний ортопедичний ефект.

Як зробити матрац жорсткішим

Щоб зробити матрац жорсткішим, що необхідно у разі виникнення проблем із грудним відділом хребта або для облаштування спального місця дитини, використовуються жорсткі топери на основі пінополіуретану або кокосової койри. Цей матеріал є волокнами, які повністю натуральні, гіпоалергенні і не завдають шкоди здоров'ю людини.

Койра буває двох видів:

Пресована. Найбільш жорсткий топер із усіх можливих. Її експлуатаційні властивості залишають бажати кращого. Така койра служить недовго, швидко кришиться і використовується тільки для виготовлення найдешевших виробів. Латексована. Волокна змішані з латексом. Топпер на такій основі виходить більш еластичним, пружним та стійким до деформації. Можна вибрати виріб з різним співвідношенням койри та латексу. Чим більше латексу, тим м'якшим буде топер. Найбільш поширене співвідношення – 1 до 1.

Як бачите, змінити жорсткість спального місця досить легко. Для цього достатньо лише підібрати топпер із правильним наповнювачем.

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