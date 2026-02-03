Як зробити обігрівач з цегли, коли вдома довго немає опалення

Під час перебоїв з електропостачанням і опаленням українці все частіше шукають альтернативні способи зігріти житло, використовуючи підручні засоби. У хід ідуть теплий одяг, ковдри, імпровізовані укриття з матраців, а інколи й нестандартні джерела тепла, ефективність і безпечність яких викликають запитання у фахівців.

Одним із популярних варіантів стало нагрівання цегли на газовій плиті. Про це пише OBOZ.

Прихильники цього методу переконані, що розігріта цеглина здатна певний час віддавати тепло і виконувати роль імпровізованого обігрівача. Втім, експерти застерігають: такий спосіб має більше недоліків, ніж переваг. Голова правління Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин зазначає, що нагрівання цегли на газу є малоефективним і затратним, адже газ витрачається швидко, а прогріти приміщення таким чином практично неможливо. До того ж використання відкритого вогню в житлових умовах суттєво підвищує ризик небезпечних ситуацій.

На думку спеціаліста, замість сумнівних експериментів варто насамперед зосередитися на збереженні вже наявного тепла. Усунення щілин у вікнах і дверях, перевірка герметичності шибок, утеплення підвалів і горищ часто дають значно кращий результат, ніж спроби створити саморобний обігрівач. Якщо ж планується використання електроприладів, важливо заздалегідь переконатися, що електропроводка перебуває у справному стані, аби уникнути перевантажень і пожеж.

Литвин також наголошує, що прості рішення нерідко виявляються ефективнішими. Наприклад, тепло від нагрітої води у грілках чи пляшках під ковдрою допомагає зігрітися значно краще, ніж гаряча цегла. Запас теплого одягу, спальники та термобілизна дають змогу зберігати комфортну температуру тіла навіть у холодному приміщенні. За словами експерта, локальне утримання тепла для людини часто важливіше, ніж спроби обігріти всю кімнату.

Паралельно серед українців поширився ще один варіант — так званий пересувний цегляний обігрівач на свічках. Його суть полягає в тому, що тепло від кількох свічок накопичується у жаростійкому матеріалі, який поступово віддає його в повітря. Такий спосіб вважають більш економним, ніж використання газу, однак і він має обмежену ефективність.

Фахівці наголошують, що подібні конструкції потребують особливої обережності. Вони не повинні залишатися без нагляду, особливо в оселях із дітьми чи домашніми тваринами, і не можуть розглядатися як повноцінна заміна системи опалення. У кращому разі такий обігрів дає лише локальний ефект у невеликому просторі.

