Як УБД отримати додаткову відпустку: умови надання

Міністерство оборони України детально пояснило порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки, передбаченої Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Ця відпустка триває до 14 календарних днів на рік, а для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — до 21 дня.

Вона надається зі збереженням повного грошового забезпечення. Про це пише armyinform.

Хто має право і на яких умовах

Право на таку відпустку гарантоване абзацом 1 пункту 18 статті 10-1 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Вона є додатковою і надається понад щорічну основну відпустку. Відпустка виникає з моменту набуття відповідного статусу і має бути використана протягом календарного року, незалежно від того, скільки саме часу військовослужбовець відслужив у цьому році.

Особливості під час воєнного стану

За нинішніх умов рішення про надання відпустки приймає виключно командир військової частини на підставі рапорту бійця. При цьому обов’язково враховуються бойова обстановка, необхідність виконання завдань та правило, за яким одночасно у відпустці не може перебувати більше 30 % особового складу підрозділу.

Відпустка надається одним періодом — 14 або 21 календарний день — і не ділиться на частини. До неї можна додати до двох діб в один бік (тобто максимум 4 доби туди й назад) на дорогу по території України.

Чи "згорає" невикористана відпустка

Ні. Ця відпустка має накопичувальний характер: невикористані дні не втрачаються після закінчення року. При звільненні зі служби військовослужбовцю виплачують грошову компенсацію за всі накопичені дні такої відпустки за весь період служби. Компенсація не виплачується лише у випадках звільнення за негативними підставами (службова невідповідність, обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили, або систематичне невиконання умов контракту).

Після звільнення зі служби

Право на цю відпустку зберігається і на цивільній роботі. Після демобілізації чи звільнення людина може отримати 14 (або 21) календарних днів такої відпустки за основним місцем роботи або за сумісництвом — незалежно від того, де саме вона працює далі.

