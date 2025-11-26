Как УБД получить дополнительный отпуск: условия предоставления

Министерство обороны Украины подробно объяснило порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска, предусмотренного Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Этот отпуск длится до 14 календарных дней в году, а для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, – до 21 дня.

Она предоставляется с сохранением полного денежного довольствия. Об этом пишет armyinform.

Кто имеет право и на каких условиях

Право на такой отпуск гарантировано абзацем 1 пункта 18 статьи 10-1 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Она является дополнительной и предоставляется сверх ежегодного основного отпуска. Отпуск возникает с момента обретения соответствующего статуса и должен быть использован в течение календарного года, независимо от того, сколько именно времени военнослужащий отслужил в этом году.

Особенности во время военного положения

В нынешних условиях решение о предоставлении отпуска принимает исключительно командир воинской части из рапорта бойца. При этом обязательно учитываются боевая обстановка, необходимость выполнения задач и правило, согласно которому одновременно в отпуске не может находиться более 30% личного состава подразделения.

Отпуск предоставляется одним периодом – 14 или 21 календарный день – и не делится на части. К ней можно добавить до двух суток в одну сторону (т.е. максимум 4 суток туда и обратно) на дорогу по территории Украины.

Сгорает ли неиспользованный отпуск

Нет. Этот отпуск носит накопительный характер: неиспользованные дни не теряются по истечении года. При увольнении со службы военнослужащему выплачивают денежную компенсацию за все накопившиеся дни такого отпуска за весь период службы. Компенсация не выплачивается только в случаях увольнения по отрицательным основаниям (служебное несоответствие, обвинительный приговор суда, вступившего в законную силу, или систематическое невыполнение условий контракта).

После увольнения со службы

Право на этот отпуск сохраняется и на гражданской работе. После демобилизации или увольнения человек может получить 14 (или 21) календарных дней такого отпуска по основному месту работы или по совместительству — независимо от того, где он работает дальше.

