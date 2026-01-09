Якою буде пенсія, якщо не вистачає стажу: відповідь ПФУ

В Україні вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком щороку посилюються. За відсутності необхідної кількості років стажу громадянин не може претендувати на пенсію і має право лише на державну соціальну допомогу, яку призначають після досягнення встановленого віку.

Про це інформує Пенсійний фонд України. У 2025 році і чоловіки, і жінки можуть вийти на пенсію у 60 років за умови наявності щонайменше 32 років страхового стажу.

Право на оформлення пенсії у 63 роки мають особи, чий страховий стаж становить від 22 до 31 року. Тим, хто накопичив від 15 до 21 року стажу, пенсія за віком призначається лише після досягнення 65 років.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Якщо ж стаж менший за 15 років або відсутній узагалі, пенсійні виплати не передбачені. У такому разі держава виплачує соціальну допомогу, але тільки після досягнення людиною 65-річного віку.

У 2025 році розмір державної соціальної допомоги розраховуватимуть як різницю між двома показниками: середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців та прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Наразі цей мінімум становить 2361 гривню.

Водночас сума соціальної допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у 2025 році встановлено на рівні 3028 гривень.

Нагадаємо, ми вже писали, хто не отримає субсидію на холодний період у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!