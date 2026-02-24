Яка категорія пенсіонерів має 100% знижки на оплату комуналки

У 2026 році оплата житлово-комунальних послуг і далі залишається відчутною статтею витрат для багатьох українців, зокрема для людей похилого віку. Водночас окремі категорії пенсіонерів мають право на повне або часткове звільнення від цих платежів.

Про те, хто саме може скористатися пільгами у березні 2026 року, повідомляє Пенсійний фонд України.

Хто має право на 100% знижку

Йдеться про пенсіонерів, які працювали в сільській місцевості та після виходу на заслужений відпочинок продовжують там проживати. Для них передбачено повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг, а також компенсацію витрат на придбання пічного палива і скрапленого газу — у межах встановлених соціальних норм.

До переліку пільгових категорій належать:

працівники освітніх закладів;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники бібліотек і музеїв;

медичні та фармацевтичні працівники;

співробітники державних і комунальних установ культури.

Умови отримання пільги

Щоб скористатися правом на звільнення від оплати, необхідно відповідати кільком вимогам:

мати не менше трьох років стажу на відповідній посаді;

на момент виходу на пенсію працювати саме за цією спеціальністю;

після призначення пенсії проживати в сільській місцевості.

Крім того, враховується рівень доходу. Пільга надається лише тим пенсіонерам, у яких середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців не перевищує визначений показник. За інформацією Пенсійний фонд України, у 2026 році цей поріг становить 4 660 гривень.

Як оформити пільгу

Знижка призначається на 12 місяців із дати звернення, але діє не довше ніж до завершення календарного року. Вона поширюється виключно на самого пенсіонера і не застосовується до інших членів родини.

Для оформлення необхідно подати:

заяву;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Якщо особа ще не включена до відповідного реєстру пільговиків, додатково потрібно надати довідку про право на пільгу. Її видають установи освіти, охорони здоров’я, культури або органи місцевого самоврядування.

Подати документи можна особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду, центрах надання адміністративних послуг чи місцевих органах влади, надіслати поштою або оформити звернення онлайн через портал Пенсійного фонду чи застосунок "Дія".

