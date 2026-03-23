Яка категорія студентів втратить відстрочку у 2026 році

Під час воєнного стану в Україні право студентів на відстрочку від мобілізації не є автоматичним для всіх. Хоча законодавство передбачає певні гарантії для здобувачів освіти, існують чіткі умови та винятки, за яких студентів можуть призвати до війська.

Це питання регулюється Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", де визначено ключові критерії: форма навчання, рівень освіти та фактичний статус особи. Про це пише ТСН.

Згідно з нормами закону, право на відстрочку мають студенти, які навчаються на денній або дуальній формі та здобувають освіту вперше. Також це стосується аспірантів, докторантів і асистентів-стажерів.

Водночас частина студентів не підпадає під ці гарантії. Зокрема, це стосується тих, хто навчається на заочній або вечірній формі — вони можуть бути мобілізовані на загальних підставах. Аналогічна ситуація і з тими, хто отримує другу чи третю вищу освіту: наявність попереднього диплома позбавляє автоматичного права на відстрочку.

Ризик призову також виникає у випадках, коли людина вступає на нижчий рівень освіти, ніж уже має. Наприклад, після університету — до коледжу чи профтехучилища. У такій ситуації відстрочка може не надаватися.

Окрему увагу приділяють безперервності навчання. Якщо студента відраховано, він бере академічну відпустку або порушує умови навчального процесу, право на відстрочку втрачається, і особа може бути мобілізована.

Важливим фактором є також наявність документів, що підтверджують статус студента. Без відповідних довідок або у разі невідповідності вимогам законодавства діють загальні правила мобілізації.

Крім того, на законодавчому рівні обговорюються можливі зміни щодо студентів віком від 25 років — зокрема, перегляд умов надання їм відстрочки, однак остаточні рішення поки не ухвалені.

Паралельно в Україні триває вдосконалення мобілізаційної політики. Зокрема, розглядаються ініціативи щодо чіткішого визначення строків служби та врегулювання процедур вручення повісток, включно з обмеженням примусових дій без належного юридичного оформлення.

