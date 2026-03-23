Какая категория студентов потеряет отсрочку в 2026 году

Во время военного положения в Украине право студентов на отсрочку от мобилизации не автоматически для всех. Хотя законодательство предусматривает определенные гарантии для соискателей образования, существуют четкие условия и исключения, при которых студенты могут призвать в армию.

Этот вопрос регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", где определены ключевые критерии: форма обучения, уровень образования и фактический статус личности. Об этом пишет ТСН.

Согласно нормам закона, право на отсрочку имеют студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают образование впервые. Также это касается аспирантов, докторантов и ассистентов-стажеров.

В то же время, часть студентов не подпадает под эти гарантии. В частности, это касается обучающихся на заочной или вечерней форме — они могут быть мобилизованы на общих основаниях. Аналогичная ситуация и с получающими второе или третье высшее образование: наличие предыдущего диплома лишает автоматического права на отсрочку.

Риск призыва также возникает в случаях, когда человек поступает на более низкий уровень образования, чем уже. Например, после университета — в колледж или профтехучилище. В такой ситуации отсрочка может не даваться.

Отдельное внимание уделяется непрерывности обучения. Если студент отчислен, он берет академический отпуск или нарушает условия учебного процесса, право на отсрочку теряется, и лицо может быть мобилизовано.

Важным фактором является наличие документов, подтверждающих статус студента. Без соответствующих справок или при несоответствии требованиям законодательства действуют общие правила мобилизации.

Кроме того, на законодательном уровне обсуждаются возможные изменения в отношении студентов от 25 лет — в частности, пересмотр условий предоставления им отсрочки, однако окончательные решения пока не приняты.

Параллельно в Украине продолжается усовершенствование мобилизационной политики. В частности, рассматриваются инициативы по более четкому определению сроков службы и урегулированию процедур вручения повесток, включая ограничение принудительных действий без надлежащего юридического оформления.

