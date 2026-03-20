русский
Економіка

Яка категорія українців має право на пільговий проїзд залізницею та що таке "сезонні знижки"

Ціхоцька Марія

Чинні правила чітко розрізняють постійні та сезонні знижки

Українці, які регулярно користуються залізничним транспортом, добре знайомі з системою пільг на квитки. Водночас чинні правила чітко розрізняють постійні та сезонні знижки, і вже найближчим часом частина пасажирів втратить право на здешевлений проїзд.

Кому доведеться платити більше

Сезонні пільги від Укрзалізниця діють щороку з 1 жовтня до 15 травня. Після завершення цього періоду знижки автоматично скасовуються. Про це пише ТСН.

Зокрема, право на 50% знижку без обмеження кількості поїздок втратять:

  • особи з інвалідністю III групи внаслідок війни;
  • супроводжуючі людей з інвалідністю I групи (не більше однієї особи), а також ветеранів II–III груп віком від 85 років;
  • особи з інвалідністю I та II груп внаслідок війни та учасники бойових дій Другої світової війни старші 85 років;
  • дорослі й діти з інвалідністю разом із одним супроводжуючим (для I групи або дитини з інвалідністю);
  • жертви нацистських переслідувань з інвалідністю I–III груп і їх супроводжуючі (для I групи).

Хто зберігає знижки протягом року

Попри завершення сезонних пільг, окремі категорії пасажирів мають право на знижки незалежно від пори року.

Серед них:

  • діти до 6 років — подорожують безкоштовно, якщо не займають окремого місця;
  • діти 6–14 років — отримують постійну знижку 25% на внутрішні перевезення;
  • студенти та учні профтехзакладів денної форми — мають 50% знижки, але лише у плацкартних, загальних вагонах та вагонах 2–3 класу регіональних поїздів і "Інтерсіті";
  • учасники бойових дій — можуть безкоштовно подорожувати раз на два роки (туди й назад) або скористатися 50% знижкою раз на рік;
  • батьки загиблих, померлих чи зниклих безвісти військових — мають право на 50% знижку на поїздки Україною.

Важливо враховувати: для отримання будь-якої пільги необхідно пред’явити оригінал документа, що підтверджує відповідний статус, як під час купівлі квитка, так і при посадці у вагон.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

