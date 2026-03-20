Яка категорія українців має право на пільговий проїзд залізницею та що таке 'сезонні знижки'

Українці, які регулярно користуються залізничним транспортом, добре знайомі з системою пільг на квитки. Водночас чинні правила чітко розрізняють постійні та сезонні знижки, і вже найближчим часом частина пасажирів втратить право на здешевлений проїзд.

Кому доведеться платити більше

Сезонні пільги від Укрзалізниця діють щороку з 1 жовтня до 15 травня. Після завершення цього періоду знижки автоматично скасовуються. Про це пише ТСН.

Зокрема, право на 50% знижку без обмеження кількості поїздок втратять:

особи з інвалідністю III групи внаслідок війни;

супроводжуючі людей з інвалідністю I групи (не більше однієї особи), а також ветеранів II–III груп віком від 85 років;

особи з інвалідністю I та II груп внаслідок війни та учасники бойових дій Другої світової війни старші 85 років;

дорослі й діти з інвалідністю разом із одним супроводжуючим (для I групи або дитини з інвалідністю);

жертви нацистських переслідувань з інвалідністю I–III груп і їх супроводжуючі (для I групи).

Хто зберігає знижки протягом року

Попри завершення сезонних пільг, окремі категорії пасажирів мають право на знижки незалежно від пори року.

Серед них:

діти до 6 років — подорожують безкоштовно, якщо не займають окремого місця;

діти 6–14 років — отримують постійну знижку 25% на внутрішні перевезення;

студенти та учні профтехзакладів денної форми — мають 50% знижки, але лише у плацкартних, загальних вагонах та вагонах 2–3 класу регіональних поїздів і "Інтерсіті";

учасники бойових дій — можуть безкоштовно подорожувати раз на два роки (туди й назад) або скористатися 50% знижкою раз на рік;

батьки загиблих, померлих чи зниклих безвісти військових — мають право на 50% знижку на поїздки Україною.

Важливо враховувати: для отримання будь-якої пільги необхідно пред’явити оригінал документа, що підтверджує відповідний статус, як під час купівлі квитка, так і при посадці у вагон.

