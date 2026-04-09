Яка категорія українців може обирати доплату у 20 тисяч гривень від держави

В Україні розширили програму щомісячної фінансової підтримки для працівників, які займаються ліквідацією наслідків російських обстрілів. До неї долучили нові підприємства, а подати заявку тепер можна до 15 квітня через "Дія".

Йдеться про додаткову виплату у розмірі 20 тисяч гривень на місяць для фахівців, які працювали над відновленням інфраструктури у січні–березні. Про це повідомляє "Дія".

Хто може отримати допомогу

Право на виплати мають працівники:

енергетичної галузі,

теплокомуненерго,

газових служб,

залізниці,

сфери житлово-комунального господарства.

До оновленої програми також включили:

підприємства, які виконували аварійно-відновлювальні роботи за зверненням обласних та київської військових адміністрацій;

компанії, які раніше не подали заявку або не були включені до переліку.

Для нових учасників скасували обмеження щодо кількості працівників у заявці.

Як подати заявку

Керівники або уповноважені представники підприємств мають до 15 квітня подати списки співробітників через портал "Дія". Для цього потрібно:

авторизуватися в системі;

обрати відповідну послугу (вона з’явиться автоматично, якщо компанія є у списках);

внести дані працівників (ПІБ, податковий номер, посаду, банківський рахунок і контактний телефон);

підтвердити заявку за допомогою електронного підпису.

Після обробки інформації працівники отримають сповіщення у застосунку про зарахування коштів на рахунок.

