Яка категорія українців може обирати доплату у 20 тисяч гривень від держави
В Україні розширили програму щомісячної фінансової підтримки для працівників, які займаються ліквідацією наслідків російських обстрілів. До неї долучили нові підприємства, а подати заявку тепер можна до 15 квітня через "Дія".
Йдеться про додаткову виплату у розмірі 20 тисяч гривень на місяць для фахівців, які працювали над відновленням інфраструктури у січні–березні. Про це повідомляє "Дія".
Хто може отримати допомогу
Право на виплати мають працівники:
- енергетичної галузі,
- теплокомуненерго,
- газових служб,
- залізниці,
- сфери житлово-комунального господарства.
До оновленої програми також включили:
- підприємства, які виконували аварійно-відновлювальні роботи за зверненням обласних та київської військових адміністрацій;
- компанії, які раніше не подали заявку або не були включені до переліку.
Для нових учасників скасували обмеження щодо кількості працівників у заявці.
Як подати заявку
Керівники або уповноважені представники підприємств мають до 15 квітня подати списки співробітників через портал "Дія". Для цього потрібно:
- авторизуватися в системі;
- обрати відповідну послугу (вона з’явиться автоматично, якщо компанія є у списках);
- внести дані працівників (ПІБ, податковий номер, посаду, банківський рахунок і контактний телефон);
- підтвердити заявку за допомогою електронного підпису.
Після обробки інформації працівники отримають сповіщення у застосунку про зарахування коштів на рахунок.
