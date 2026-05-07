Які автомобілі швидко іржавіють: названо 5 моделей

Навіть найпотужніші та найдорожчі автомобілі можуть втратити свої переваги через корозію — так звану "іржаву хворобу", яка поступово руйнує раму та елементи підвіски. Найнебезпечніше те, що іржа часто розвивається у прихованих зонах, куди водій зазвичай не заглядає, і стає помітною лише тоді, коли пошкодження вже серйозні.

Про це пише видання SlashGear. Причинами швидкого поширення корозії найчастіше стають тонке заводське покриття, використання бюджетних матеріалів і конструктивні рішення, що сприяють накопиченню вологи всередині металевих вузлів.

Toyota Tacoma

Попри репутацію надзвичайно надійного пікапа, Toyota Tacoma відома серйозними проблемами з іржею рами. Настільки масштабними, що виробнику довелося витратити мільярди доларів на врегулювання претензій.

За даними ЗМІ, сотні тисяч автомобілів цієї моделі проходили перевірку та антикорозійну обробку, а в багатьох випадках власникам безкоштовно встановлювали нові рами. Експерти попереджають: при купівлі вживаної Tacoma важливо уважно перевіряти рік випуску, адже ремонт або заміна рами може коштувати дуже дорого.

Ford F-150

Пікап Ford F-150, один із найпопулярніших у США, також має проблеми з корозією, попри використання алюмінієвих елементів у новіших версіях. Найчастіше іржа вражає сталеві компоненти підвіски та трансмісії — зокрема диференціали й карданні вали.

Відомі випадки, коли сліди корозії з’являлися буквально на нових авто вже після кількох десятків або сотень кілометрів пробігу.

Chevrolet Silverado 1500

У Chevrolet Silverado 1500 слабким місцем виявилося антикорозійне покриття рами. Через недосконалу підготовку металу захисний шар може поступово відшаровуватися, відкриваючи доступ волозі та дорожнім реагентам.

У результаті навіть автомобілі з великим заявленим ресурсом починали активно іржавіти значно раніше очікуваного терміну служби.

Dodge Ram 1500

Проблеми з корозією давно супроводжують Dodge Ram 1500, особливо моделей початку 2000-х років. У деяких випадках іржа вражала критичні елементи конструкції, що призводило навіть до масових відкликань авто.

Фахівці зазначають, що власникам часто доводиться регулярно проводити додаткову антикорозійну обробку, аби продовжити ресурс автомобіля.

Nissan Frontier

Nissan Frontier також опинився в центрі критики через випадки серйозних конструктивних проблем. У поодиноких ситуаціях повідомлялося навіть про руйнування рами під навантаженням під час буксирування.

Експерти пояснюють це наявністю зон конструкції, де може накопичуватися волога, що з часом провокує тріщини та корозію. Попри численні скарги, повноцінної кампанії відкликання у глобальному масштабі виробник не проводив.

