Які автомобілі найпопулярніші в Україні: названо топ моделей

У 2025 році український ринок нових легкових автомобілів продовжує демонструвати стійке зростання попиту на кросовери та електромобілі. До трійки лідерів увійшли Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX. Рейтинг чітко показує домінування позашляховиків і кросоверів — вони займають майже всі позиції в першій десятці.

Також помітний стрімкий зріст продажів електрокарів. Це пояснюється появою доступніших моделей від китайських брендів та ажіотажним попитом напередодні скасування податкових пільг на імпорт електромобілів. Про це повідомляє ‎УкрАвтопром.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

ТОП-20 нових легкових автомобілів України 2025 року (за кількістю проданих одиниць)

Renault Duster — 5 371 шт. (абсолютний лідер, класичний бюджетний кросовер, який не втрачає позицій роками) Toyota RAV4 — 3 614 шт. (надійний японський бестселер, популярний у всіх регіонах) Volkswagen ID. UNYX — 3 162 шт. (електричний кросовер, який став сенсацією 2025 року) BYD Song Plus — 2 995 шт. (китайський гібридний кросовер, що швидко завоював ринок) Hyundai Tucson — 2 427 шт. (корейський кросовер, що стабільно тримається в топі) Toyota Land Cruiser Prado — 2 174 шт. (легендарний рамний позашляховик) Škoda Kodiaq — 1 994 шт. (просторий чеський кросовер) Škoda Octavia — 1 661 шт. (єдиний "звичайний" седан у першій десятці) Mazda CX-5 — 1 653 шт. (японський кросовер з преміальним відчуттям) BYD Leopard 3 — 1 623 шт. (ще один китайський кросовер, що стрімко піднявся) Volkswagen Touareg — 1 611 шт. Zeekr 7X — 1 558 шт. KIA Sportage — 1 481 шт. BYD Sea Lion 07 — 1 342 шт. Honda e:NS1 — 1 300 шт. Suzuki SX4 — 1 182 шт. Zeekr 001 — 1 158 шт. Škoda Karoq — 1 053 шт. Suzuki Vitara — 984 шт. Toyota Yaris Cross — 965 шт.

Український ринок нових авто у 2025 році остаточно сформувався навколо кросоверів і електрокарів. Якщо плануєте покупку — ці дані допоможуть зрозуміти, які моделі дійсно популярні серед співвітчизників.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найпопулярніших автомобілів серед українців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!