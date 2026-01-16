rus
Какие автомобили самые популярные в Украине: названы топ моделей

Украинский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать устойчивый рост спроса на кроссоверы и электромобили. Источник: Renault

В 2025 году украинский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать устойчивый рост спроса на кроссоверы и электромобили. В тройку лидеров вошли Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX. Рейтинг четко показывает доминирование внедорожников и кроссоверов – они занимают почти все позиции в первой десятке.

Также заметен стремительный рост продаж электрокаров. Это объясняется появлением более доступных моделей китайских брендов и ажиотажным спросом накануне отмены налоговых льгот на импорт электромобилей. Об этом сообщает УкрАвтопром.

ТОП-20 новых легковых автомобилей Украины в 2025 году (по количеству проданных единиц)

  1. Renault Duster - 5 371 шт. (абсолютный лидер, классический бюджетный кроссовер, не теряющий позиций годами)
  2. Toyota RAV4 - 3 614 шт. (надежный японский бестселлер, популярный во всех регионах)
  3. Volkswagen ID. UNYX - 3 162 шт. (Электрический кроссовер, ставший сенсацией 2025 года)
  4. BYD Song Plus - 2 995 шт. (китайский гибридный кроссовер, быстро завоевавший рынок)
  5. Hyundai Tucson - 2 427 шт. (корейский кроссовер, стабильно держащийся в топе)
  6. Toyota Land Cruiser Prado - 2 174 шт. (легендарный рамный внедорожник)
  7. Škoda Kodiaq - 1 994 шт. (просторный чешский кроссовер)
  8. Škoda Octavia - 1 661 шт. (единственный "обычный" седан в первой десятке)
  9. Mazda CX-5 - 1 653 шт. (японский кроссовер с премиальным ощущением)
  10. BYD Leopard 3 - 1 623 шт. (еще один стремительно поднявшийся китайский кроссовер)
  11. Volkswagen Touareg - 1 611 шт.
  12. Zeekr 7X - 1 558 шт.
  13. KIA Sportage - 1 481 шт.
  14. BYD Sea Lion 07 - 1 342 шт.
  15. Honda e:NS1 - 1 300 шт.
  16. Suzuki SX4 - 1 182 шт.
  17. Zeekr 001 - 1 158 шт.
  18. Škoda Karoq - 1 053 шт.
  19. Suzuki Vitara - 984 шт.
  20. Toyota Yaris Cross - 965 шт.

Украинский рынок новых авто в 2025 году окончательно сформировался вокруг кроссоверов и электрокаров. Если планируете покупку, эти данные помогут понять, какие модели действительно популярны среди соотечественников.

