Які вживані автомобілі найчастіше купують українці: названо топ моделей
Минулого року український автопарк суттєво помолодшав завдяки масовому імпорту вживаних автомобілів.У 2025 році українці зареєстрували 274,3 тисячі легковиків із пробігом — це на 24% більше, ніж у 2024 році.
Близько 77% усіх імпортованих легкових автомобілів становили машини, привезені з-за кордону. Середній вік такого транспорту склав 8,4 року — це помітне зниження порівняно з попередніми роками, коли переважали старіші авто. Про це повідомили в "Укравтопром".
Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні
Структура імпорту за типом палива
Найбільшу частку серед ввезених вживаних легковиків зайняли:
- бензинові моделі — 43%;
- електромобілі — 31% (рекордний показник);
- дизельні — 18%;
- гібриди — 5%;
- авто з ГБО — 3%.
Електрокари показали вибухове зростання завдяки доступним пропозиціям на європейському ринку та ажіотажу перед скасуванням пільг на імпорт.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних моделей 2025 року
За кількістю реєстрацій лідерами стали:
- Volkswagen Golf — 12 812 од. (абсолютний лідер, класичний вибір для міста)
- Tesla Model Y — 10 683 од. (найпопулярніший електрокар в Україні)
- Tesla Model 3 — 9 348 од. (другий за популярністю електромобіль)
- Renault Megane
- Skoda Octavia
- Nissan Leaf
- Volkswagen Tiguan
- Audi Q5
- Nissan Rogue
- Kia Niro
У трійці лідерів — два електрокари Tesla та один легендарний хетчбек Volkswagen Golf. Це підтверджує, що українці активно обирають як бюджетні європейські моделі, так і сучасні електромобілі.
Нагадаємо, ми вже писали про топ найпопулярніших автомобілів серед українців.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!