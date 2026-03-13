Які бензинові автомобілі найпопулярніші серед українців: названо топ моделей

У лютому автопарк України поповнився 10,8 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, це на 11% більше.

Про це повідомляє "УкрАвтопром". Серед цих машин 1,8 тисячі – нові автомобілі, що на 4% менше, ніж торік, а решта 9 тисяч – вживані, показавши зростання на 14%.

У обох сегментах лідирують кросовери, які користуються великою популярністю в Україні завдяки високому кліренсу, що дозволяє комфортно долати неякісні дороги, та економічнішому споживанню пального порівняно з позашляховиками. Серед нових автомобілів найбільшим попитом користувалися Mazda CX-5 та Hyundai Tucson. Першу цінують за сучасний дизайн і комфортне керування, другий привертає увагу також доступною ціною. До п’ятірки найпопулярніших нових бензинових авто увійшли Škoda Karoq, Škoda Kodiaq та Renault Duster.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Серед імпортованих вживаних автомобілів бензинові кросовери також залишаються лідерами. Найбільшим попитом у лютому користувався Audi Q5 завдяки преміальній якості та сучасним технологіям. У п’ятірці найпопулярніших вживаних авто з бензиновими двигунами також опинилися Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Nissan Rogue та Audi A4.

Загалом, тенденція показує, що українські водії надають перевагу практичним, економним і комфортним автомобілям, які легко адаптуються до дорожніх умов та відповідають сучасним вимогам до безпеки і технологій.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!