Які бензинові автомобілі найпопулярніші в Україні

У січні 2026 року автопарк України поповнився 11,4 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 40 % більше, ніж за аналогічний період минулого року

З цієї кількості 1,7 тисячі одиниць припадало на нові автомобілі (+5 % до січня 2025 року), а решта 9,7 тисячі — на вживані машини, імпортовані з-за кордону (+49 %). Про це свідчать дані асоціації "УкрАвтопром".

Найпопулярніші нові бензинові легковики в січні

Лідером продажів серед нових бензинових моделей став компактний кросовер Hyundai Tucson — українці придбали 183 таких автомобіля. Модель продовжує утримувати першість завдяки вдалому поєднанню ціни та якості, надійній підвісці, адаптованій до українських доріг, а також багатому набору опцій навіть у базових комплектаціях.

ТОП-5 нових бензинових легковиків січня 2026 року:

Hyundai Tucson — 183 шт. Mazda CX-5 — 139 шт. Škoda Kodiaq — 75 шт. Škoda Octavia — 70 шт. Suzuki SX4 — 67 шт.

Лідери серед імпортованих вживаних бензинових авто

Серед машин, привезених з-за кордону, беззаперечним фаворитом став Volkswagen Golf — 649 одиниць за місяць. Ця модель уже багато років залишається класикою вторинного ринку завдяки легендарній надійності, якісній збірці, комфортному салону, універсальності та привабливій ціні на вторинному ринку.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних бензинових автомобілів січня:

Volkswagen Golf — 649 шт. Volkswagen Tiguan — 560 шт. Nissan Rogue — 553 шт. Audi Q5 — 542 шт. Škoda Octavia — 337 шт.

Сегмент бензинових автомобілів продовжує демонструвати стійке зростання, попри поступове збільшення частки гібридів та електрокарів. Основний попит як на нові, так і на вживані машини припадає на кросовери та компактні сімейні моделі, які поєднують практичність, економічність і відносно доступну вартість обслуговування.

Особливо помітно зросла частка імпортованих вживаних авто — це свідчить про те, що українці шукають перевірені часом моделі за розумні гроші в умовах обмеженого вибору нових автомобілів та високих цін на первинному ринку.

