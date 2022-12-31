Які функції можна вимкнути, щоб смартфон не розряджався швидко

Які функції найбільше розряджають телефон та які з них можна вимкнути, щоб смартфон працював довше.

Під час регулярних відключень електроенергії українцям потрібно тримати свої гаджети зарядженими, щоб залишатись на зв'язку.

Тримайте телефон у теплі, бо на холоді він розряджається швидше. Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні. Переконайтеся, що ряд програм не працює у фоновому режимі.

Найкращий вихід у такій ситуації – павербанк або альтернативні джерела живлення. Але якщо такого девайса немає, скористайтесь дієвими порадами, які допоможуть зберігати заряд на телефоні максимально довго:

Увімкніть нічний режим (темну тему) або режим енергозбереження, щоб яскравість дисплея була набагато менша, адже саме цей параметр відповідає за те, що заряд акумулятора витрачається швидше. Режим енергозбереженнязазвичай можна увімкнути на панелі швидких налаштувань, або у налаштуваннях.

Вимкніть передачу мобільних даних. Смартфон витрачає дуже багато енергії на пошук мережі та даних, якщо мережа нестабільна. Тому на такий випадок можна вимкнути стільникові дані, а увімкнути лише тоді, коли вам необхідно з кимось спробувати зв'язатися. Також можна виключити Wi-Fi.

Увімкніть режим польоту, так він зможе протриматись набагато довше, однак, у такому режимі смартфон втрачає найголовніші свої функції та переходить в автономний режим.

Вимкніть телефон. Так, це радикальний спосіб, але він точно збереже заряд. Вмикайте його тоді, коли треба вийти на зв'язок. Завчасно домовитися із близькими про час, якщо не вийде відновити зв’язок. Випишіть на папір всі важливі номери телефонів, про всяк випадок.

Вимкніть автозавантаження у застосунках. Зазвичай це соцмережі та месенджери. Краще вимкнути автоматичне завантаження, щоб заряд батареї не витрачався на завантаження купи контенту.

Вимкніть непотрібні push-сповіщення. Кожне таке повідомлення споживає трохи енергії, оскільки виводить смартфон з режиму очікування та вмикає екран, підтягує мережу та відтворює звук. Якщо ви отримуєте багато сповіщень, споживання енергії може значно збільшитися.

непотрібні push-сповіщення. Кожне таке повідомлення споживає трохи енергії, оскільки виводить смартфон з режиму очікування та вмикає екран, підтягує мережу та відтворює звук. Якщо ви отримуєте багато сповіщень, споживання енергії може значно збільшитися. Використовуйте блокувальник реклами, якщо ви проводите багато часу в Інтернеті. Завантаження реклами, як і іншого контенту, використовує ресурси батареї на завантаження зображення та відео.

Які ще функції можна вимкнути, щоб зберегти заряд довше:

автооновлення;

автозавантаження;

геолокацію;

Bluetooth;

GPS;

вібрацію;

розпізнавання голосових команд.

Раніше ми писали про 5 способів зарядити смартфон під час блекаута, які точно не нашкодять гаджету.

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