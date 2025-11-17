Які вживані авто найпопулярніші в Україні: названо топ-10 марок

Минулого місяця українці найчастіше купували імпортовані вживані автомобілі віком до 5 років. У жовтні 2025 року український автопарк поповнили понад 7,2 тисячі таких машин, що становить майже третину всіх легкових авто з пробігом на ринку. Загалом імпортованих автомобілів у липні зареєстрували 22,4 тисячі.

Серед лідерів продажів серед вживаних авто до 5 років — електромобілі Tesla, Chevrolet та Hyundai. Популярність цих моделей пояснюють безмитним ввезенням, низькими витратами на зарядку порівняно з паливом та сучасним технічним оснащенням. Про це пише Newsauto.

Кросовери Nissan Rogue, Mazda CX-5 і Volkswagen Tiguan користуються попитом завдяки універсальності, просторому салону та надійності. Kia Niro і Audi Q5 поєднують комфорт, престиж і доступну ціну, тоді як Ford Escape підходить для тих, хто шукає практичний та недорогий автомобіль для щоденного використання.

Аналітики відзначають, що український ринок поступово зміщується в бік електромобілів та економічних кросоверів, що поєднують сучасні технології та помірну вартість.

