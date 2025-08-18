Якою буде осінь в Україні: кліматолог розкрив несподіваний прогноз для вересня

Українцям варто ще трохи затримати відчуття літа. Перші дні вересня 2025 року обіцяють бути сонячними та теплими.

Про це у розмові з "Телеграфом" повідомив волинський народний синоптик Володимир Деркач.

Перша декада: літо ще тримається

Як зазначає синоптик, на початку вересня погода залишатиметься стабільною – без значних опадів та сильних поривів вітру. Повітря буде теплим, нагадуючи про літній сезон. Проте вже наприкінці першої декади стане прохолодніше, особливо у нічні години, а ймовірність дощів зросте, хоча вони будуть нетривалими та слабкими.

Друга декада: осінь заявить про себе

У період з 10 по 20 вересня ситуація зміниться – встановиться більш волога погода. Спершу йтимуть невеликі дощі, але ближче до середини місяця їх інтенсивність збільшиться. Температура знизиться, і в повітрі відчуватиметься справжня осіння прохолода. Наприкінці другої декади кількість опадів зменшиться, а подекуди вони взагалі зникнуть.

Третя декада: прохолода без заморозків

Фінальні дні вересня розпочнуться з дощової погоди та подальшого зниження температури, що особливо відчуватиметься вночі. Водночас синоптики заспокоюють – заморозків у цей період не прогнозується. Уже з середини останньої декади кількість опадів поступово зменшиться, а ближче до завершення місяця погода стане сухою та більш комфортною, з невеликим підвищенням температурних показників.

