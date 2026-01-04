Яку пенсію можна очікувати при зарплаті у 13 тисяч гривень

Зарплата у 13 000 гривень перевищує мінімальну, але розмір майбутньої пенсії залежить насамперед від страхового стажу. У 2026 році вимоги до стажу для виходу на пенсію стали жорсткішими порівняно з 2025 роком.

Про це повідомляє ПФУ. Для призначення пенсії за віком необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Конкретний пенсійний вік залежить від накопиченого стажу:

У 60 років — не менше 33 років страхового стажу;

— не менше страхового стажу; У 63 роки — від 23 до 32 років стажу;

— від стажу; У 65 років — від 15 до 22 років стажу.

Якщо стаж менший за 15 років, пенсія за віком не призначається.

Яка пенсія чекає при зарплаті 13 000 грн

Розмір пенсії розраховується за формулою Пенсійного фонду:

Пенсія = індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт страхового стажу × середня зарплата по країні за три останні роки.

Коефіцієнт страхового стажу дорівнює кількості років стажу, помноженій на 0,01 (величина оцінки одного року).

Припустимо, що індивідуальний коефіцієнт зарплати близький до 1 (зарплата 13 000 грн була приблизно на рівні середньої по країні в період роботи). Орієнтовні розрахунки пенсії (без урахування актуальної середньої зарплати за три роки на момент виходу):

15 років стажу (коефіцієнт 0,15) — близько 1950 грн (але буде доплата до мінімальної пенсії — 2595 грн );

(коефіцієнт 0,15) — близько (але буде доплата до мінімальної пенсії — ); 20 років стажу (коефіцієнт 0,20) — близько 2600 грн ;

(коефіцієнт 0,20) — близько ; 30 років стажу (коефіцієнт 0,30) — близько 3900 грн ;

(коефіцієнт 0,30) — близько ; 40 років стажу (коефіцієнт 0,40) — близько 5200 грн.

Фактична сума може бути вищою або нижчою залежно від середньої зарплати за три попередні роки та індивідуального коефіцієнта зарплати.

Для точного розрахунку своєї майбутньої пенсії рекомендується звернутися до Пенсійного фонду або скористатися онлайн-калькулятором на їхньому сайті.

