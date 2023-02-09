Хилить у сон за кермом: 10 секретів бадьорості для водіїв

Досвідчені водії часто запитують, як не заснути за кермом, коли сильно втомилися в дорозі і їх хилить у сон. Така ситуація може бути пов'язана з тривалою та стомлюючою дорогою. Можливо, за останні 24 години вам вдалося поспати лише пару годин, або й взагалі такої можливості не було. Тоді провалитись в сон можна навіть у вечірній чи ранковий час. Це тільки на початку шляху здається, що заснути під час їзди неможливо, але в комфортних умовах при монотонній дорозі цілком можливо, що водій опиниться в стані мікросну, після чого втрачає контроль над автомобілем і це може призвести до серйозних наслідків.

У кожної людини свої особливості та на всіх по-різному впливають методики боротьби зі сном. Водії за багато років розробили свої способи, що робити, щоб не заснути за кермом. Насамперед, це звичайно зупинитися і поспати. Якщо ж це неможливо, слід дізнатися інші корисні поради. Деякі їх пов'язані з вживанням певних продуктів чи напоїв, які можуть підбадьорити певний час, чи іншими діями. Варто розглянути найпопулярніші з них.

1. Діалог

Спілкування водія з пасажирами під час поїздки – це один з найкращих способів прогнати дрімоту. Цікава розмова є добрим стимулятором, здатним активувати роботу мозку. Ще один плюс у спілкуванні з пасажиром – він зможе вчасно помітити ваш сонний стан за уповільненою реакцією та нерозбірливими відповідями. Підтримуючи розмову, ви також не даєте пасажирові заснути, і він не зможе своїм сонним диханням або зіванням заколисати і вас. Однак і захоплюватися надто не варто, оскільки під час розмови водій може відволіктися та створити аварійну ситуацію на дорозі.

2. Радіо

Дуже добрий супутник у дорозі, бажано перемикатися між різними радіостанціями, улюблена музика допомагає розслабитися, а ось та, яка не дуже подобається, викликає деяке роздратування, що допоможе на якийсь час забути про сон.

3. Спів

Якщо прослуховування улюбленої музики не допомагає підбадьоритися, можна підспівувати. Причому що голосніше, то краще. Пояснення цьому досить просте: при гучному співі починають активніше працювати легені, кров надходить більше кисню і весь організм прокидається. А згадуючи слова і мелодію, ви стимулюєте мозкову діяльність.

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4. Тонізуючі напої

Чай, кава, гарячий шоколад здатні надати бадьорості. Якщо тривалість поїздки більше 10 годин, варто взяти з собою термос із зеленим чаєм, краще якщо він буде листовий, а не в пакетиках. До натуральних стимуляторів також відносяться женьшень, елеутерокок, лимонник. Тривалість дії тонізуючих напоїв не дуже велика, і в середньому вони працюють не більше 2 годин. Якщо на шляху вам зустрінеться кафе, варто ненадовго відвідати його, випивши склянку води чи соку з льодом. Холодний напій здатний зняти втому та сонливість.

5. Адреналін

Сонний стан допоможуть подолати спогади про найнеприємніші та небезпечні моменти життя.

6. Зниження температури в салоні

Приплив свіжого, холодного повітря може тимчасово прогнати сон. Можна знизити температуру на кондиціонері, а ще краще відкрити вікно.

7. Їжа

Багато далекобійників беруть із собою в дорогу невеличкі снеки – сухарики, насіння, горішки, маленькі цукерки (бажано з яскравим смаком). Їх споживання дозволяє дещо відволіктися від монотонної дороги, додаткові завдання роблять діяльність організму активнішою. Цей спосіб підходить і звичайним водіям. Найголовніше – не переїсти – почуття ситості легко провокує сонливість.

8. Електронні сигналізатори втоми

На деяких сучасних автомобілях є системи, які за зміною манери руху та керування автомобілем, а також за показаннями датчиків, що стежать за поведінкою очей, можуть попередити водія про його втому та запропонувати перепочити. Більш поширена система попередження про зміну смуги (коли автомобіль перетинає напрямні без увімкненого поворотника, лунає неприємний сигнал) вже врятувала кілька життів: водії прокидалися від звуку, коли виїжджали на "зустрічку" або на узбіччя. Якщо такого обладнання в машині немає, можна придбати сигналізатор втоми. Зовні такі пристрої схожі на гарнітуру Bluetooth. Вони зчитують рух голови, і якщо ви починаєте клювати носом, видають різкий звук.

9. Концентрація уваги

Якщо ви тільки почали відчувати сонливість, можна підбадьоритися, сконцентрувавши увагу. Намагайтеся усвідомлено сприймати всю дорожню інформацію, ставте перед собою різні завдання (рахувати стовпи або знаки, визначати марки зустрічних машин тощо).

Концентрація на дрібницях збиває монотонність руху трасою. Зосередитись допоможе і звичайний лимон. Нарізаний на частинки він видає аромат, який впливає на ділянки мозку, що відповідає за концентрацію уваги.

10. Незручність

Деякі автолюбителі, які за обов'язком служби проводять багато часу за кермом, рекомендують налаштувати сидіння чи підлокітник так, щоб водій під час їзди відчував невеликий дискомфорт – це не дасть йому розслабитись.

Будь-яка зміна фізичного стану робить людину бадьорішою. Способи є дуже різні. Фізичні вправи – напружуйте та розслабляйте різні м'язи. Можна потрясти головою, як під час пробудження. Можна вмитися, побризкати обличчя холодною водою, протерти його вологою серветкою. Взагалі, будь-яка зміна здатна на деякий час переконати організм, що ви не хоче спати. Дехто роззувається, дехто активно потирає вуха (там багато активних точок), комусь допомагає легкий масаж очних яблук.

Кожен знаходить свій спосіб відтягнути момент засинання. Але дуже важливо не пропустити ту хвилину, коли всі способи випробувані, а спати все ще хочеться і водій вже починає відключатися за кермом. Не варто випробовувати долю. Їзда в такому стані не заощадить час, але може призвести до серйозних наслідків.

Нагадаємо, якщо вас часто захитує в автомобілі та іншому транспорті, варто скористатися перевіриними народними способами. Вони не менш ефективні за звичайні ліки і можуть допомогти, коли вас нудить.

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